Нижний Новгород, 27 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 27 апреля с начала пандемии провели 5 795 434 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 170,4 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 4321 тест на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 27 апреля сократился и составил 19%. Коэффициент распространения инфекции вновь снизился и составил 0,77.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 182 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 401 513 человек на утро 27 апреля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 100 жителей области, накануне в больницы попали 80 человек.