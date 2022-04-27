Москва, , 17:31 — REGNUM Триггерами падения американского фондового рынка стали «три всадника Апокалипсиса»: рост инфляционных ожиданий, опасения по поводу замедления экономического роста и слабые корпоративные отчеты. Об этом 27 апреля на своей странице в социальности сети написал профессор ВШЭ Евгений Коган.

Рост фондового рынка Pixabay.com

«Продолжается достаточно жесткая «раздача» на американском фондовом рынке. Вспоминается старая трейдерская шутка: «Дружище, три месяца назад я тебе говорил, что ситуация на фондовом рынке – хуже не бывает? Так вот, тогда все было просто замечательно». Что послужило триггером к падению в этот раз? Все те же три всадника Апокалипсиса: рост инфляционных ожиданий, опасения по поводу замедления экономического роста и слабые корпоративные отчеты, – убежден Коган. – Что будет с рынком далее? Да ничего особенного. Высок шанс, что с текущих уровней рынок может откорректироваться на уровень 4300-4400 пунктов. Дело в том, что текущие 4100-4150 – это уровни достаточно сильной поддержки. Пробить их вниз сразу совсем не просто».

И все же, как полагает Коган, не нужно забывать: на рынке пока достаточно много ликвидности, много инвесторов, желающих приобрести активы за недорого.

«Возможно, они дадут некий импульс для отскока вверх. Сегодня возможно все», – написал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля основные индексы фондового рынка США завершили торги ростом.