Петрозаводск, 27 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Республика Карелия получила от Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья, сообщил 27 апреля глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, этот вопрос он обсудил на встрече с генеральным директором Фонда развития территорий Константином Цициным в Москве.

«Дополнительные федеральные средства позволят нам выполнить взятые обязательства и завершить действующую программу досрочно – до конца 2023 года», — указал Парфенчиков.

Дополнительные средства позволят отпраздновать новоселье более чем 4,7 тыс. жителям Карелии.

«Мы сможем начать расселение домов, признанных аварийными после 2017 года», — подытожил глава республики.