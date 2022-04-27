Владимир, , 17:30 — REGNUM Гусь-Хрустальный и Киржач (Владимирская область) включены в перечень городов России, представляющих туристический интерес. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Туристы Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

По итогам конкурса Ростуризма, проходившего в 2021 году, сформирован перечень городов, представляющих наибольшую привлекательность для посещения туристов. В него вошли Гусь-Хрустальный и Киржач. Оба города являются участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В его рамках в этих городах выполняются мероприятия по благоустройству.

С 2019 года в Гусь-Хрустальном выполнено благоустройство территории у Православной гимназии, скверов у средней школы № 10, между домами № 22 и 24 на улице Советской и рядом с домом № 10 на улице Мира в посёлке Гусевский, площадки у дома № 10 на улице Главной в посёлке Гусевский-3. В 2022 году продолжится благоустройство парка у ДШИ им. М. А. Балакирева, начатое в 2021 году. В Киржаче в рамках нацпроекта благоустроены парк 36-й Гвардейской дивизии и площадь Труда в микрорайоне Красный Октябрь. В 2022 году продолжается благоустройство сквера им. В. И. Ленина, стартовавшее в 2021 году.