Москва, 27 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Доступ посетителей в Кремль в Москве будет ограничен 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом сообщили 27 апреля в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Кремль

«Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая до 13:00, а также 9 мая в течение всего дня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.