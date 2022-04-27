Москва, 27 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Парламентариям необходимо продолжить выработку новых эффективных антикризисных мер. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, как я уже говорил, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых эффективных и просчитанных антикризисных мер», — заявил Путин.

«Усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений. Поддержать наших людей. При этом нужно обеспечить не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны, а по отдельным направлениям — и глобальное лидерство. Это абсолютно возможные задачи», — подчеркнул он.