Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 17:26 — REGNUM Недружественные РФ страны поощряли развитие русофобии и неонацизма на Украине, чтобы она превратилась в «анти-Россию», заявил 27 апреля российский президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
Запад, стараясь ослабить Россию, сделал ставку «на русофобию и неонацистов, из года в год нагло превращая соседнюю страну, Украину, в «анти-Россию», подчеркнул президент РФ.
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