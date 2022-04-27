Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Недружественные РФ страны поощряли развитие русофобии и неонацизма на Украине, чтобы она превратилась в «анти-Россию», заявил 27 апреля российский президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Недруги нашей страны форсировали изготовление геополитического оружия. Собственно, новым оно не является, но безусловно придали ему новые силы, новый импульс».

Запад, стараясь ослабить Россию, сделал ставку «на русофобию и неонацистов, из года в год нагло превращая соседнюю страну, Украину, в «анти-Россию», подчеркнул президент РФ.

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