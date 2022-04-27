Москва, 27 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Российский комик Михаил Галустян рассказал о влиянии санкций на отечественное кино. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 27 апреля.

Mil.ru Михаил Галустян

«Рассчитываем, что в данном случае «импортозамещение» пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино. Наш «Артек» — шаг на пути к популяризации детского кинематографа в стране», — сообщил комик. К слову, выход семейной комедии с Галустяном под названием «Артек. Большое путешествие» состоится 28 апреля 2022 года.

Напомним, что «Артек. Большое путешествие» рассказывает о путешествии современных детей в советское детство их родителей. Главные роли в картине сыграли Михаил Галустян, Надежда Михалкова, Екатерина Климова, Людмила Артемьева и Ян Цапник.