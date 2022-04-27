Владимир, , 17:23 — REGNUM Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты ко Дню Победы, сообщила пресс-служба областной администрации.

Ветераны Admobninsk.ru

В апреле выплаты из областного бюджета на общую сумму 25,2 млн рублей получили более 6,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Единовременная выплата в размере шести тысяч рублей перечислена 194 инвалидам и участникам войны. По четыре тысячи рублей получили 190 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 97 лиц, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя», а также 5636 тружеников тыла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, региональную поддержку к Дню Победы также получили свыше 69,5 тыс. «детей войны» и 1383 вдовы погибших инвалидов и участников войны. Гражданам, относящимся одновременно к нескольким льготным категориям, перечислены средства по каждому из имеющихся оснований.