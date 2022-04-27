Петрозаводск, , 17:29 — REGNUM Шествие «Бессмертный полк» в Республике Карелия в 2022 году пройдет в очном формате, сообщил 27 апреля глава региона Артур Парфенчиков.

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, два года назад из-за антиковидных ограничений эту акцию пришлось перенести в онлайн-режим.

«Теперь, когда ситуация изменилась, жители республики смогут 9 мая пройти по улицам городов и поселков с портретами своих героев – участников Великой Отечественной войны», — сообщил Парфенчиков.

В Петрозаводске старт колонне будет дан в 13:30 мск с площади Ленина.

«Присоединяйтесь, земляки! Бессмертный полк – это акция единения, сегодня она важна как никогда. Онлайн-формат останется тоже. Желающие могут загрузить портрет своего героя на единый сайт», — добавил он.

Отметим, что в регионе продолжает действовать масочный режим.