Вашингтон, 27 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал закон, запрещающий выставлять в свидетельствах о рождении гендерно-нейтральные маркеры, чем привел в ярость защитников ЛГБТ, сообщает 27 апреля Fox News.

США

В 2021 году департамент здравоохранения Оклахомы согласился вписывать «небинарные» маркеры в графу пола тем людям, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Гендерно-нейтральное свидетельство о рождении было выдано жительнице Орегона, родившейся в Оклахоме, которая подала в суд после того, как изначально ей отказали в соответствующей просьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане США с 11 апреля смогут оформлять паспорта с обозначением «X» в графе пола. Такой документ будет выдаваться гражданам, не определяющим себя ни мужчиной, ни женщиной.