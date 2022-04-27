Красногорск, , 17:21 — REGNUM Новый детский сад начал работу в подмосковном городе Красногорск. Об этом 27 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Yanao.ru

Учреждение открылось в городском микрорайоне Путилково. Объект рассчитан на 235 мест. Этот детсад стал десятым по счёту, который открылся на территории региона с начала 2022 года.

«Тут разместились отдельные помещения для младших, средних и старших детских групп. В каждой – свой игровой зал, комната для сна, раздевалка и буфет. Есть помещения и для дополнительных занятий, а также актовый и спортивный залы. На улице для ребят находится спортивная игровая площадка», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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