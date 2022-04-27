Москва, 27 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развёртывания на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения подтверждает, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной», — заявил Путин.