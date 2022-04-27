Москва, 27 апреля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Власти Украины безразличны к судьбе собственного народа. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда Россия благосклонно, я бы сказал, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства — конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя и развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития», — заявил Путин.

«Но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях анти-России никто не рассчитывал. Да и допустить мы этого не можем. А затем, конечно, довели и до столкновения, до прямого столкновения, подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией», — указал он.

По его словам, такие планы включали военную атаку на Крым и Донбасс — они были прописаны в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня.

«А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большей части народа Украины», — подчеркнул президент.