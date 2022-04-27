Москва, 27 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Попытки сдерживать Россию со стороны Запада увенчались провалом. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В конечном итоге загнать нас в так называемый медвежий угол — так многие во все времена стремились делать, поступить в отношении России. Но они так и не достигли своей цели, но не смирились с тем, что не удалось это сделать. Не смирились с тем, что нам, несмотря на этот натиск, удалось выстоять. Поэтому позднее взялись за массивную подготовку экономической войны против России», — заявил Путин.

«Сегодняшние планы экономического удушения так же провалились», — указал он.