Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Власти США намерены освободить самого молодого заключенного тюрьмы Гуантанамо, который провел под стражей всю свою взрослую жизнь, сообщает 27 апреля The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.

11 сентября Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Родившийся в 1982 или 1985 году Хасан бин Атташ был арестован во время рейда пакистанской службы безопасности 11 сентября 2002 года. Вместе с ним был арестован обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года Рамзи бин аль-Шибх. Старший брат Атташа, Валид, также обвиняется в организации терактов 11 сентября.

После задержания Хасан бин Атташ провел в тюрьме 20 лет, в том числе 120 дней в одной из секретных тюрем ЦРУ.

Сообщается, что заключенный будет освобожден, как только администрация президента США Джо Байдена найдет страну, готовую его принять.