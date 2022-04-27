Самый молодой заключенный Гуантанамо вскоре будет освобожден
Вашингтон, 27 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Власти США намерены освободить самого молодого заключенного тюрьмы Гуантанамо, который провел под стражей всю свою взрослую жизнь, сообщает 27 апреля The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.
Родившийся в 1982 или 1985 году Хасан бин Атташ был арестован во время рейда пакистанской службы безопасности 11 сентября 2002 года. Вместе с ним был арестован обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года Рамзи бин аль-Шибх. Старший брат Атташа, Валид, также обвиняется в организации терактов 11 сентября.
После задержания Хасан бин Атташ провел в тюрьме 20 лет, в том числе 120 дней в одной из секретных тюрем ЦРУ.
Сообщается, что заключенный будет освобожден, как только администрация президента США Джо Байдена найдет страну, готовую его принять.