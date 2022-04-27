Боровск, Калужская область, , 17:17 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Боровска. Мужчина подозревается в смерти жены, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Место происшествия kaluga. sledcom. ru

По версии следствия, подозреваемый в ходе бытового конфликта избил жену. Проснувшись утром, мужчина обнаружил потерпевшую лежащей на полу без признаков жизни. Смерть женщины наступила от тупой травмы головы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Вину в совершении преступления признает частично, поясняя, что избил супругу, однако не причинял ей смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

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