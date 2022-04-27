Боровск, Калужская область, 27 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Боровска. Мужчина подозревается в смерти жены, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

kaluga. sledcom. ru Место происшествия

По версии следствия, подозреваемый в ходе бытового конфликта избил жену. Проснувшись утром, мужчина обнаружил потерпевшую лежащей на полу без признаков жизни. Смерть женщины наступила от тупой травмы головы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Вину в совершении преступления признает частично, поясняя, что избил супругу, однако не причинял ей смерти. Расследование уголовного дела продолжается.