Оттава, , 17:25 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер опубликовал новый видеоклип под названием I Feel Funny. Об этом 27 марта сообщило издание Complex.

Джастин Бибер Скриншот YouTube

Режиссёром ролика выступил популярный клипмейкер Коул Беннетт, а вся съёмка проходила исключительно на iPhone. Примечательно, что в клипе также появился американский рэпер Don Toliver (Калеб Закери Толивер), совместный трек с которым Бибер анонсировал совсем недавно.

Ранее Джастин Бибер и Don Toliver уже сотрудничали вместе. Так, в 2021 году музыканты объединились на сингле Skrillex (Сонни Джон Мур) под названием Don’t Go.

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