Оттава, 27 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Канадский певец Джастин Бибер опубликовал новый видеоклип под названием I Feel Funny. Об этом 27 марта сообщило издание Complex.

Скриншот YouTube Джастин Бибер

Режиссёром ролика выступил популярный клипмейкер Коул Беннетт, а вся съёмка проходила исключительно на iPhone. Примечательно, что в клипе также появился американский рэпер Don Toliver (Калеб Закери Толивер), совместный трек с которым Бибер анонсировал совсем недавно.

Ранее Джастин Бибер и Don Toliver уже сотрудничали вместе. Так, в 2021 году музыканты объединились на сингле Skrillex (Сонни Джон Мур) под названием Don’t Go.