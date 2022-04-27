Москва, , 17:06 — REGNUM Угрозы в адрес патриотических журналистов лишь приведут к росту их популярности. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Попытки запугать тех, кто работает в медиа, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал. Наоборот, — я ни секунды в этом не сомневаюсь, — это приведёт в их ряды ещё большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны», — заявил Путин.