Москва, , 17:06 — REGNUM Полное эмбарго на российские энергоносители, к которому призывает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, нанесет такой смертельный удар экономике ФРГ, что никакие временные налоговые льготы её уже никогда не оживят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал высказывание главы Германского промышленного союза Йоахима Ланга, который призвал не ждать быстрого восстановления экономики ФРГ, которая «переживает двойной кризис».

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«В то время, когда МИД Германии обещает коллегам из Литвы, Латвии и Эстонии полностью отказаться от российской нефти к концу 2022 года, Ланг заявил, что скорого восстановления экономики ФРГ не предвидится, и призвал максимально смягчить экономические последствия украинского кризиса для германской экономики, — сказал Ильинский. — Германский промышленный союз, понимая глубокую политическую вовлеченность Германии в конфликт на Украине и непомерную стоимость военно-экономической поддержки киевского режима, предлагает меры смягчения налоговой политики для бизнеса. При этом полное эмбарго на российские энергоносители, к которому так «страстно призывает» министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, нанесет такой смертельный удар экономике ФРГ, что никакие временные налоговые льготы её уже никогда не оживят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок заявила, что к концу 2022 года Германия полностью откажется от покупки нефти у России.