Москва, , 17:05 — REGNUM В России сделают всё, чтобы обеспечить безопасность журналистов и лидеров общественного мнения. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, сделаем всё, чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных каналах российских: на телевидении, радио, защитить тех людей, которые работают в интернете и занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиа-пространстве», — заявил Путин.

«Но мы должны понимать, что такая угроза существует. Каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии. Но будем делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность», — указал он.