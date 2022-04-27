Нижний Новгород, 27 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Марафон и просветительский форум «Новые горизонты» пройдет в Нижнем Новгороде 28 апреля. Мероприятия пройдут в 30 городах России. Об этом 27 апреля сообщили нижегородские СМИ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Российский флаг

По данным организаторов мероприятия, в программу марафона «Za Россию» входит просветительская и развлекательная части.

«В первой половине дня в НГПУ им. Козьмы Минина пройдет просветительский форум «Новые горизонты» Российского общества «Знание». На нем опытные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи расскажут о роли России в мировой экономике и достижениях страны в разных областях, о том, какие перспективы есть у каждого человека, а также о том, как сохранять спокойствие в любых ситуациях, почему важны эмпатия и взаимопомощь, как развивать критическое мышление», — уточняет издание НИА «Нижний Новгород».

Во второй половине дня пройдет трехчасовой концерт марафона «Za Россию», в котором примут участие народная артистка России Анита Цой, певец Джанго, группа «Фабрика» и актер Дмитрий Харатьян. Кульминацией музыкальной программы станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» и акция «Белая лента».