Владимир, 27 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Во Владимирской области на меры поддержки «детей войны» в 2022 году предусмотрено 113,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Дети времен Великой Отечественной войны

Граждане, рождённые с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, получают ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25%, если не имеют льгот по другим основаниям. В 2022 году этой компенсацией воспользовались 6320 человек. С января по март на эти цели направлено 8,8 млн рублей.

Размер ежегодной выплаты ко Дню Победы в 2022 году составляет 1 тыс. 132 рубля. В апреле выплату получили более 69,5 тыс. человек. Граждане этой категории получают бесплатную юридическую помощь, право на социальные и медицинские услуги и посещение организаций культуры вне очереди. Также «дети войны» получают социальные проездные билеты.