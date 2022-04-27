Ханты-Мансийск, 27 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Югре объявили особый противопожарный режим. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Пожар

Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима следует административная ответственность. А именно штраф на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей- от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.