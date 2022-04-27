Бишкек, , 16:58 — REGNUM Большая часть населения Киргизии понимает мотивы Москвы — около 70% – 80% киргизстанцев поддерживают проведение спецоперации России на Украине. Об этом заявил экс-зампредседателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Артур Медетбеков, передаёт «Tuz. kg».

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«Но, де-юре, Киргизия придерживается позиции, отвечающей всем нормам международного права — сохраняет нейтралитет», — добавил глава объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа».

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Он отметил, что за последние семь лет Кремль неоднократно предупреждал руководство США, стран Евросоюза и Украины о том, что нельзя пересекать «красные линии» в отношениях между государствами, но Запад не захотел услышать официальную Москву.

«В качестве итога мы наблюдаем текущую ситуацию на Украине. Россия пошла на этот шаг вынужденно. Логика начала операции строилась на том, чтобы обезопасить свою территорию и своих граждан, обеспечить стабильность и мир», — подчеркнул Медетбеков.

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Комментируя ситуацию, когда комитет национальной безопасности Киргизии потребовал от граждан не использовать букву «Z», экс-заместитель главы киргизских спецслужб сказал, что «власти страны не должны допустить раздора внутри республики».

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