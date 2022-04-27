Москва, 27 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Поправки в Конституцию благоприятно отразились на политической системе России. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не должно быть так, что мы сказали что-то в публичную сферу, а потом всё это повисло — люди ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать», — заявил Путин.

«Поправки в Конституцию, принятые в 2020 году, не только укрепили позицию и влияние парламента, — а это очевидно совершенно, просто очевидно, — мы укрепили наш парламентаризм. Ну и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России», — указал он.