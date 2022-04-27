Москва, 27 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В РФ потенциалом для роста обладают не только нефтегазовый сектор, но также атомная и водородная энергетика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная энергетика

«Значительный потенциал по-прежнему есть у нефтегазового сектора, даже с учетом того, что российская продукция торгуется со значительным дисконтом, — сказала Лебединская. — Потенциалом роста обладает и атомная энергетика, в том числе малая, водородная энергетика, а также сфера информационных технологий, транспортный комплекс и сектор профессиональных услуг, технологии, связанные с энергопереходом, и биотехнологии».

При этом она констатировала, что проблематичной выглядит ситуация с автопромом.

«Небольшой вклад в ВВП (0,4%) связан с тем, что, помимо кратного роста цен на запчасти и масштабной приостановки деятельности, большую долю приходится отдавать странам –поставщикам комплектующих», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская рассказала, какую роль в росте российского ВВП мог бы сыграть рынок недвижимости.