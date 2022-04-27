Москва, , 16:54 — REGNUM Оплата газа за рубли в предложенном Россией варианте не создает существенных трудностей для иностранных клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вообще непонятно, почему такой ажиотаж вызывает эта тема. По сути, это требование открыть специальный счет в уполномоченной российском банке. И с точки зрения потребителя не меняется ничего», — сказал Хестанов.

По мнению эксперта, при помощи новой схемы оплаты Россия пытается снизить санкционные риски. При этом он предположил, что нежелание Евросоюза следовать условиям Москвы имеет не экономические, а другого рода причины.

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