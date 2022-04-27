Москва, 27 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Оплата газа за рубли в предложенном Россией варианте не создает существенных трудностей для иностранных клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Вообще непонятно, почему такой ажиотаж вызывает эта тема. По сути, это требование открыть специальный счет в уполномоченной российском банке. И с точки зрения потребителя не меняется ничего», — сказал Хестанов.

По мнению эксперта, при помощи новой схемы оплаты Россия пытается снизить санкционные риски. При этом он предположил, что нежелание Евросоюза следовать условиям Москвы имеет не экономические, а другого рода причины.