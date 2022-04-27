Москва, 27 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Российский рынок недвижимости мог бы стать отличной «подкормкой» для роста ВВП, если бы не заградительные ставки по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому в 2022 году экономика РФ упадет на 8,8%, но уже в 2023 году вырастет на 1,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Вполне обоснованный прогноз, так как большая часть секторов пока восстанавливают утраченные позиции в связи с пандемией или находятся под санкциями, — сказала Лебединская. — Отличной «подкормкой» роста ВВП мог бы быть рынок недвижимости (строительство, рынок стройматериалов), однако заградительные ставки по ипотеке пока исключают активное участие сектора в формировании ВВП. Если в 2021 году вклад ипотеки в ВВП составлял 10,5% (для сравнения доля ипотеки в ВВП в Америке — 56%, в Канаде — 71%), то в 2022 году без решений о снижении ключевой ставки такого высокого показателя мы, скорее всего, не увидим».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе, согласно которому восстановление российской экономики может занять два-три года.