Тамбов, 27 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 апреля выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом – на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 173 случая заражения.

После выздоровления выписаны 110 тыс. 298 пациентов, в том числе 20 – за последние сутки.

За весь период скончались 2382 человека. Подтверждено два новых летальных случая.