Вашингтон, 27 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Если сделка на $44 млрд между Илоном Маском и социальной сетью Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд, согласно документам, сообщает 27 апреля The New York Times.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Самый богатый человек в мире Илон Маск 25 апреля договорился о покупке социальной сети Twitter, предлагая $54,20 за акцию. Маск, который также возглавляет компании Tesla и SpaceX, пообещал приватизировать Twitter и отстаивать свободу слова в рамках приложения.

Сделка должна быть закрыта в течение шести месяцев, заявили представители Twitter сотрудникам. Согласно документам, Twitter должен будет выплатить Маску в определенных условиях компенсацию, если сделка сорвется. В свою очередь Маск будет обязан выплатить штраф, если он не сможет предоставить заявленные средства.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, даже если Илон Маск разблокирует его аккаунт после приобретения платформы. Вместо этого политик намерен продвигать собственную соцсеть TRUTH Social.