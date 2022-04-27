Вашингтон, 27 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Джастин Лин, являющийся режиссёром большинства фильмов франшизы «Форсаж», отказался от своей должности в десятой картине. Об этом 27 апреля пишет издание Deadline.

Скриншот YouTube Фильм «Форсаж 9»

По сообщениям источника, Лин покинул свой пост из-за творческих разногласий, однако он останется в статусе продюсера ленты. К слову, подобное решение режиссёр принял спустя всего неделю после старта съёмочного процесса.

Напомним, что премьера «Форсажа 10 намечена на 19 мая 2023 года. Пока что неизвестно, кто станет новым режиссёром предстоящей ленты.