27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление болгарского президента Румена Радева о том, что Болгарии не следует оказывать украинской стороне военную помощь.

Мирослава Романенко, , 17:59 — REGNUM Болгарии не следует оказывать украинской стороне военную помощь. Об этом 27 апреля заявил президент Болгарии Румен Радев.

Румен Радев Kremlin.ru

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», — сказал он.

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Заявление президента Болгарии обсудили читатели телеграм-каналов «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие задумались о том, не связано ли данное заявление с приостановкой поставок газа в Болгарию. Иные также отметили, что слова политиков могут разниться с их дальнейшими действиями.

«Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине. Интересно, это связано с поставками газа?» — поинтересовался автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

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«Вот что вентиль животворящий делает», — смеется один из участников обсуждения.

«Газа хотят», — добавила Оксана.

«Важно не то, что говорят политики, а то, что после этого происходит…» — подчеркнул «Бородатый Дед».

«К вечеру возможно переобуется. У них так заведено. Слову грош цена», — отреагировала Марина К.

«Это не здравый смысл, это… [хитрая] попытка усидеть на двух стульях, чтобы набивать свои карманы», — добавил один из комментирующих.

«Там президент такой же как и в Германии. Кукла», — отметил Denis.

«У Болгарии, скорее всего, не осталось ничего, чтобы поставлять не в ущерб своим силам», — предположил Василий П.

«Переобулся. Скоро скажет, ну за рубли, так за рубли», — с сарказмом прокомментировал новость Z.

«Сейчас ему позвонят… и будет снова поставлять оружие…» — написала Валентина П.

«В Болгарии президент ничего не решает, как и в Хорватии, где вся власть принадлежит правительствам», — отметил Mihailo V.

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«Надеюсь это не из-за газа, а пришло здравое осознание какие последствия несёт поставка оружия», — предположил Maximus M.

«Ой… Одна рука дает оружие, вторая первую придерживает», — с сарказмом отреагировал Василий.

«Отрезвляющий безгаз», — иронизирует Vladimir.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал свою месячную зарплату в фонд общественной кампании по приобретению боеприпасов для Украины.