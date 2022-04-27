Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 16:49 — REGNUM Россия достигнет целей, ради которых проводится спецоперация на Украине, заявил 27 апреля российский президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
Это необходимо, отметил глава государства, «чтобы на историческую перспективу гарантировать меры безопасности жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, российского Крыма и всей нашей страны».
Напомним, в ходе спецоперации ВС РФ освобождён от украинских боевиков ряд населённых пунктов, в том числе город Мариуполь.
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