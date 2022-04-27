Москва, , 16:39 — REGNUM Все поставленные в связи с военной спецоперацией на Украине будут выполнены. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все задачи спецоперации, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатые 24 февраля, будут безусловно выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать жизнь и безопасность жителям Донецкой и Луганской Народной Республики, российского Крыма и всей нашей страны», — заявил Путин.

«Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — указал он.