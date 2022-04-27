Москва, 27 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Все задачи, поставленные в связи с военной спецоперацией на Украине, будут выполнены. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Все задачи спецоперации, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатые 24 февраля, будут безусловно выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать жизнь и безопасность жителям Донецкой и Луганской Народной Республики, российского Крыма и всей нашей страны», — заявил Путин.

«Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — указал он.