Миасс, Челябинская область, 27 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего. Об этом сообщает областное управление СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в январе в одном из цехов промышленного предприятия на территории Миасса. Погибшему было 33 года. По предварительным данным, мужчина погиб при разгрузке металла из грузовика.

Уголовное дело завели по факту причинения смерти по неосторожности. Проводится расследование.