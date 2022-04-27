27 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:29 — REGNUM Акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России, в том числе и в городе-герое Севастополе, 27 апреля. Фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько побывал на торжественном мероприятии у Мемориала героической обороны Севастополя.

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почетный караул у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники мероприятия в честь старта акции растянули большую копию Георгиевской ленты.

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

С сегодняшнего дня также началась традиционная раздача георгиевских ленточек — как обычно, их могут получить безвозмездно все желающие.

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Старт акции «Георгиевская ленточка» открывает мероприятия, которые приурочены в Севастополе ко Дню Победы. Всего запланировано более 190 акций, концертов, выставок. Главные из них, конечно, состоятся непосредственно 9 Мая — в этот день севастопольцы и гости города-героя смогут увидеть военный парад, также запланировано очное проведение акции «Бессмертный полк», а завершит праздник фейерверк.