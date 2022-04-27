Астрахань, 27 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 апреля выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом – на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 947 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 66 человек выписаны после курса лечения, в том числе 45 – за последние сутки.

За весь период скончались 2989 человек. Подтвержден один новый летальный случай.