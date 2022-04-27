Мурино, Ленинградская область, 27 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. За 11 лет активного строительства населенный пункт Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области (к северу от Петербурга) превратился из села в настоящий город. По опубликованным 27 апреля подсчетам Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к 2022 году он стал самым густонаселённым городом в Ленобласти.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мурино. Ленобласть

По данным на 1 января 2022 года, в Муринском поселении Всеволожского района официально зарегистрировано 90,5 тыс. жителей, а в самом городе – более 89,6 тыс. жителей.

«Таким образом, Мурино официально стал самым большим городом Ленинградской области, обойдя город Гатчина, которому уступал в прошлом году», — отметил глава Мурино Алексей Белов.

Добавим, что еще 11 лет назад в Мурино официально проживало всего 7 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году численность жителей города достигнет 160 тыс. человек.

Добавим, что всего в Ленобласти проживает почти 2 млн человек — точнее 1 911 586 человек. Большая часть — 1 283 834 человек — зарегистрированы в городах. А самым многочисленным районом по количеству жителей стал Всеволожский, в котором живет 506,2 тыс. жителей. Гатчинский район, где располагается официальная столица Ленобласти — город Гатчина, занял второе место. Там сейчас проживает 230,3 тыс. человек.

Самым малочисленным из 17 районов Ленобласти назван самый удаленный — Подпорожский, на востоке Ленобласти, где официально зарегистрировано всего 26,5 тыс. человек.