Псков, , 16:36 — REGNUM Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдёт в Псковской области в очном формате после перерыва из-за пандемии. Об этом 27 апреля заявили в пресс-службе администрации региона.

«Бессмертный полк» Виталий Попов

В акции можно будет принять участие в этом году только в двух крупнейших городах региона, в Пскове и Великих Луках. При этом специальную регистрацию на мероприятие проходить не нужно. Чтобы присоединиться к шествию, по традиции необходимо изготовить штендер с фотографией своего участника войны или труженика тыла и прийти на место сбора.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также предложил, помимо портретов участников Великой Отечественной войны, пронести в «Бессмертном полку» фото военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли в ходе специальной военной операции России на Украине и в других военных конфликтах.

Шествие будут сопровождать песни военных лет и на военную тематику. Организаторы заверили, что в тех антиэпидемических ограничениях, которые еще действуют в области, все требования по недопущению распространения коронавируса будут соблюдаться.

Отметим, для тех, кто не сможет принять участие в шествии, будет доступен онлайн-формат на официальной сайте акции. «Окна Победы» (размещение плакатов на подоконнике) также смогут собрать неравнодушных.