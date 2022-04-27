Пенза, 27 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Пензенской области присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры с 27 апреля по 9 мая передадут жителям более 40 тыс. символов Победы, сообщает региональное правительство.

Георгиевская лента

В областном центре акция стартовала в полдень 27 апреля на площади имени В. И. Ленина. Представители общественных молодежных организаций растянули огромные полотнища «Георгиевская лента» в форме буквы «V» в знак памяти о погибших во время Великой Отечественной войны и в знак поддержки вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине.

В это же время на улице Московской молодые люди начали раздачу георгиевских ленточек жителям и гостям Пензы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области при подготовке ко Дню Победы особое внимание уделяют содержанию памятников и воинских захоронений.

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