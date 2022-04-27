Подгорица, 27 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. По официальным данным, в настоящее время в Черногории находится около 6700 беженцев с Украины, пятеро из которых обратились за международной защитой, а 1432 — за временной защитой, сообщает RTCG.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В соответствии с этой мерой власти Черногории предоставили им пребывание в стране на срок до года с правом на медицинское обслуживание, образование и работу.

Ранее сообщалось, что массовый приезд граждан Украины вызвал рост стоимости арендного жилья до 50%.