Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM Временное ограничение полётов на юге России незначительно повлияло на полевые работы в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«Для обеспечения проведения производственных работ в растениеводстве в регионе имеются воздушные суда, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к осуществлению полетов в текущей ситуации. То есть самолеты АН-2 и вертолеты МИ-2 допущены к проведению авиационной обработки полей без дополнительных требований», — отметил заместитель главы ведомства Дмитрий Репка.

Ежегодно труженики донского села обрабатывают земли химическими и биологическими средствами защиты растений от вредителей, болезней и сорной травы на площади около 3,2 млн гектаров. Работы проводятся преимущественно наземным способом.