Рязань, , 16:24 — REGNUM Уникальную операцию на единственной функционирующей почке у пожилого пациента провели специалисты областной клинической больницы в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе минздрава региона.

Операция на почке https://www.ryazangov.ru

Врачи под ультразвуковым и рентгенологическим контролем создали доступ диаметром около одного сантиметра в полость почки, чтобы можно было ввести в орган миниатюрную систему визуализации и дробления.

«Подобная методика уже применяется в нашем регионе. Однако, сложность первой операции, выполненной в отделении урологии и трансплантации органов ОКБ, заключается в том, что камень блокировал нижнюю группу чашечек единственно функционирующей почки у пожилого пациента. Потребовалась помощь заведующего отделением урологии Университетской клиники МГУ им. М. В. Ломоносова Виталия Дзитиева. Успешное проведение операции продемонстрировало наличие всего необходимого оборудования и готовности выполнять такие операции на потоке», — отметил врач-уролог Алексей Стрелков.

Хирургическое вмешательство провели на новом оборудовании, поступившем в медучреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».