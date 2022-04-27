Курск, 27 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 апреля выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией – на 8 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 743 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 111 тыс. 350 пациентов, в том числе 199 – за последние сутки.

Всего скончались 2450 человек. Подтверждено два новых летальных случая.